Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Велика Британія передала ЗСУ переносні ракети Martlet для відстрілу "шахедів"

Велика Британія передала ЗСУ переносні ракети Martlet для відстрілу «шахедів»

4 гру 2023, 19:41
999

Україна отримала від Великої Британії ракети Martlet для боротьби з «шахедами».


.

The Times пише, що Martlet — універсальна малогабаритна багатоцільова керована ракета. Під час стрільби по ворожій повітряній цілі вона підривається неконтактним лазерним підривником.

Дальність пострілу становить до 8 кілометрів. Особливістю є використання двоканальної системи наведення — лазерної променевої та інфрачервоної на кінцевій ділянці наведення.

Раніше Martlet вже були помічені на фронті — у квітні 22-го українські військові застосували її проти російського «Орлана».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів