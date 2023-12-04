Великобритания передала ВСУ переносные ракеты Martlet для отстрела "шахедов"

https://racurs.ua/n190011-velikobritaniya-peredala-vsu-perenosnye-rakety-martlet-dlya-otstrela-shahedov.html

Ракурс

Україна отримала від Великої Британії ракети Martlet для боротьби з «шахедами».

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The Times пише, що Martlet — універсальна малогабаритна багатоцільова керована ракета. Під час стрільби по ворожій повітряній цілі вона підривається неконтактним лазерним підривником.

Дальність пострілу становить до 8 кілометрів. Особливістю є використання двоканальної системи наведення — лазерної променевої та інфрачервоної на кінцевій ділянці наведення.

Раніше Martlet вже були помічені на фронті — у квітні 22-го українські військові застосували її проти російського «Орлана».