Росгвардію посилили танками для захисту режиму Путіна. Фото:

Ракурс

Росгвардія формує танкові частини для захисту режиму Володимира Путіна.

Наразі у Росгвардії, яка підпорядкована безпосередньо президенту РФ і не входять до складу Міноборони Росії, налічує до 400 тис. бійців. Ці війська формують танкові частини в рамках розширення важкого озброєння. Про це заявив керівник Росгвардії Віктор Золотов, який раніше охороняв Путіна, йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що основне завдання Росгвардії — забезпечення внутрішньої безпеки для збереження влади Путіна. Її частини розгорнуті й в Україні, ці окупанти забезпечують безпеку тилу.

Британці нагадали, що рішення про формування танкових частин Росгвардії Путін підписав у серпні 2023 року після невдалого заколоту ПВК «Вагнера» в червні того ж року.

У Лондоні вважають, що створення танкових підрозділів показує мілітаризацію Росгвардії, що збільшує її здатність протистояти військовим і парамілітарним загрозам.

Воно також демонструє триваючу довіру Кремля до лояльності сил, що забезпечують охорону режиму, — йдеться у зведенні.

