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Ракурс
Учнів 4 та 9 класів звільнили від ДПА у 2021 році. Фото: buki.com.ua

ДПА скасували для учнів 4 та 9 класів — подробиці

17 бер 2021, 22:19
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Обов’язкове проведення ДПА для учнів 4 та 9 класів скасували.

Міністерство освіти та науки України звільнило від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти. Таке рішення було ухвалене у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це 17 березня повідомило Міносвіти на власній сторінці у Facebook.

МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації здобувачів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 навчальному році, — заявили у МОН.

У відомстві пояснили, що у документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, буде зроблено запис «звільнений (а)». В уряді вважають, що рішення скасувати ДПА дозволить учняморганізовано завершити навчання на тлі пандемії.


Зазначається, що це рішення Міносвіти набуде чинності у день його публікації в «Офіційному віснику України».

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я та Міністерствоосвіти і науки рекомендували перейти на дистанційне навчання учням шкіл, крім початкових класів, а також студентам коледжів та вишів.

Джерело: Ракурс


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