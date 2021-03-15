Відправити школи та виші на «дистанційку» рекомендують у МОН

Школи. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151770-vidpravyty-shkoly-ta-vyshi-na-dystanciyku-rekomenduut-u-mon.html

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Локдаун в Україні наразі не планують запроваджувати, одна адаптивний карантин вже діє у більшості регіонів. Попри це кількість нових хворих на коронавірус невпинно зростає.

Додатково до чинних карантинних заходів у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) та Міністерстві освіти і науки (МОН) рекомендують перейти на дистанційне навчання учням шкіл, крім початкових класів, а також студентам коледжів та вишів. Про це повідомляють прес-служби відомств.

За словами очільника МОН Сергія Шкарлета, відповідні обмеження треба застосовувати там, де перевищено епідемічні пороги захворюваності на грип та ГРВІ, а також там, де фіксують значне зростання кількості хворих на коронавірус. Він додав, що МОН радить продовжити канікули в школах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні досягла піку — останнім часом значно зросла кількість зайнятих хворими ліжок. Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз — майже половина (2 тис. 212 із 4 тис. 694).