Меган Маркл кинула виклик королівській родині

Меган Маркл. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n151769-megan-markl-kynula-vyklyk-korolivskiy-rodyni.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, кинула виклик Букінгемському палацу і королівській родині через звинувачення в знущаннях з персоналу.

Маркл направила запит на доступ до документів, які нібито підтверджують, що вона знущалася з працівників. Про це повідомляє The Times.

Зазначимо, що королівська родина доручила юридичній фірмі провести розслідування щодо заяв співробітників палацу, які звинуватили Меган Маркл в знущаннях.

Також скаргу на герцогиню подав один з її найближчих радників. Він заявив, що Маркл знущалася з нього під час перебування в Кенсингтонському палаці. Скарга була подана в жовтні 2018 року і стверджує, що Маркл вигнала двох особистих помічників з дому і підривала довіру третього співробітника. Герцогиня заперечує звинувачення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі дали скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі, в якому звинуватили королівську сім’ю в расизмі. Через резонансні звинувачення британська королівська сім’я веде «кризові переговори», намагаючись вирішити, як відповідати на скандальне інтерв’ю пари.