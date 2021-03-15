Новий правопис захищає Мін’юст — на рішення ОАСК подали апеляцію

Новий правопис. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151768-novyy-pravopys-zahyschaie-min-ust-na-rishennya-oask-podaly-apelyaciu.html

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Новий правопис, який скасував Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) своїм рішенням, планує відновити Міністерство юстиції. У відомстві подали апеляцію на рішення ОАСК щодо скасування нового правопису.

Апеляційну скаргу направили до Шостого апеляційного адміністративного суду. Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту.

В Мін’юсті пояснили, що рішення ОАСКу щодо скасування нового правопису є незаконним, оскільки на підставі норм Закону «Про Кабінет міністрів», уряд наділений повноваженнями щодо забезпечення проведення держполітики у сфері розвитку та функціонування державної мови у всіх галузях. При прийнятті постанови щодо правопису, Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції.

Крім того, у Мін’юсті вважають, що позивачі у цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним попри нещодавнє рішення Окружного адмінсуду Києва, яким була скасована постанова про його запровадження. Учні можуть спокійно продовжувати його вивчати та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО, бо це рішення ОАСК не набере сили найближчим часом.