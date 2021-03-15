Новое правописание защищает Минюст — на решение ОАСК подали апелляцию

Правописание. Фото: УП

https://racurs.ua/n151768-novoe-pravopisanie-zaschischaet-minust-na-reshenie-oask-podali-apellyaciu.html

Ракурс

Новое правописание, которое отменил Окружной административный суд Киева (ОАСК) своим решением, планирует возобновить Министерство юстиции. В ведомстве подали апелляцию на решение ОАСК об отмене нового правописания.

Апелляционную жалобу направили в Шестой апелляционный административный суд. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

В Минюсте объяснили, что решение ОАСК об отмене нового правописания является незаконным, поскольку на основании норм Закона «О Кабинете министров», правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения госполитики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях. При принятии постановления о правописании, Кабмин имел полномочия к одобрению его новой редакции.

Кроме того, в Минюсте считают, что истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе несмотря на недавнее решение Окружного админсуда Киева, который отменил постановление о его введении. Ученики могут спокойно продолжать его изучать и готовиться по нему к ВНО в этом году, потому что это решение ОАСК не наберет силы в ближайшее время.