Крымская платформа. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n151767-krymskaya-platforma-vyzvala-paniku-u-rossii-vspomnili-feyki-o-zapadnyh-kuratorah-i-neonacizme.html

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«Крымская платформа», которую инициировала Украина, вызывает беспокойство в Российской Федерации. Власти России считает «нелегитимными» любые действия Киева по возврату себе контроля над полуостровом Крым.

Также в РФ создание «Крымской платформы» считают угрозой агрессии против двух субъектов России. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Кроме этого, российские власти продолжают заявлять, что Украина находится под якобы прикрытием своих западных кураторов, и поэтому беззастенчиво попирает международное право. Также украинская власть была обвинена в якобы насильственной украинизации, поощрении неонацизма и нарушении прав русскоязычных граждан.

Никакие «платформы» для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение. Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации, — заявила пресс-секретарь.



Она добавила, что участие любых стран и организаций в «Крымской платформе» Россия будет расценивать как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина хочет видеть Россию в мероприятиях «Крымской платформы» — площадки по деоккупации полуострова, которую Киев намерен использовать для обсуждения в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ и Совета Европы гуманитарным вопросам.