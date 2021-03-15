«Кримська платформа» викликала паніку в Росії — згадали фейки про західних кураторів та неонацизм

Кримська платформа. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n151767-krymska-platforma-vyklykala-paniku-u-rosiyi-tam-zgadaly-feyky-pro-zahidnyh-kuratoriv.html

Ракурс

«Кримська платформа», яку ініціювала Україна, викликає занепокоєння в Російській Федерації. Влада Росії вважає «нелегітимними» будь-які дії Києва щодо повернення собі контролю над півостровом Крим.

Також в РФ запровадження «Кримської платформи» вважають загрозою агресії проти двох суб'єктів Росії. Про це заявила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова.

Окрім цього, російська влада продовжує заявляти, що Україна під нібито прикриттям своїх західних кураторів безсоромно зневажає міжнародне право. Також українська влада була звинувачена у нібито насильницькій українізації, заохоченні неонацизму і порушенні прав російськомовних громадян.

Ніякі «платформи» для обговорення фантомних болів Києва з іншими країнами не переконають кримчан змінити рішення, прийняте на референдумі у 2014 році. Ніякі розмови про нібито порушення міжнародних норм не скасують їхнього законного права на самовизначення. Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними, і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації, —заявила речниця.



Вона додала, що участь будь-яких країн і організацій в «Кримській платформі» Росія буде розцінювати як недружній крок та пряме посягання на територіальну цілісність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна хоче бачити Росію на заходах «Кримської платформи» — майданчика щодо деокупації півострова, який Київ має намір використати для обговорення в рамках НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ та Ради Європи гуманітарних питань.