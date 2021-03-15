Меган Маркл бросила вызов королевской семье

Меган Маркл. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n151769-megan-markl-brosila-vyzov-korolevskoy-seme.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, бросила вызов Букингемскому дворцу и королевской семье из-за обвинений в издевательствах над персоналом.

Маркл запросила документы, которые якобы подтверждают, что она издевалась над работниками. Об этом сообщает The Times.

Отметим, что королевская семья поручила юридической фирме провести расследование относительно заявлений сотрудников дворца, которые обвинили Меган Маркл в издевательствах.

Также жалобу на герцогиню подал один из ее ближайших советников. Он заявил, что Маркл издевалась над ним во время пребывания в Кенсингтонском дворце. Жалоба была подана в октябре 2018 года и утверждает, что Маркл выгнала двух личных помощников из дома и подрывала доверие третьего сотрудника. Герцогиня отрицает обвинения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в расизме. Из-за резонансных обвинений британская королевская семья ведет «кризисные переговоры», пытаясь решить, как отвечать на скандальное интервью пары.