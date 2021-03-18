Коронавирус бьет рекорды 2021 года

Коронавирус обнаружили у рекордных 15 тыс. украинцев — названы «проблемные» регионы

https://racurs.ua/n151895-koronavirus-obnarujili-u-rekordnyh-15-tys-ukraincev-nazvany-problemnye-regiony-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 17 марта, подтвердили у 15 тыс. 53 человек. К сожалению, COVID-19 унес жизни 267 пациентов. За сутки пришлось госпитализировать 4 тыс. 376 украинцев с подозрением или диагнозом коронавирусная инфекция.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии у нас обнаружили свыше 1,5 млн случаев болезни COVID-19, 29 тыс. 253 человек — умерли от осложнений заболевания.

Лаборатории за сутки сделали более 118 тыс. тестов методами ПЦР и ИФА. Также было осуществлено почти 44 тыс. экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.

Больше всего больных обнаружили в:

Житомирской области (1398),

Киеве (1092),

Львовской области (1092),

Одесской области (997),

Хмельницкой области (800).

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. По состоянию на 16 марта первую дозу вакцины получили почти 72 тыс. человек. Один человек получил вторую дозу.