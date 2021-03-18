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Коронавирус обнаружили у рекордных 15 тыс. украинцев — названы «проблемные» регионы

Коронавирус обнаружили у рекордных 15 тыс. украинцев — названы «проблемные» регионы (ИНФОГРАФИКА)

18 мар 2021, 08:32
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 17 марта, подтвердили у 15 тыс. 53 человек. К сожалению, COVID-19 унес жизни 267 пациентов. За сутки пришлось госпитализировать 4 тыс. 376 украинцев с подозрением или диагнозом коронавирусная инфекция.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии у нас обнаружили свыше 1,5 млн случаев болезни COVID-19, 29 тыс. 253 человек — умерли от осложнений заболевания.

Лаборатории за сутки сделали более 118 тыс. тестов методами ПЦР и ИФА. Также было осуществлено почти 44 тыс. экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.

Коронавирус бьет рекорды 2021 года

Коронавирус бьет рекорды 2021 года

Больше всего больных обнаружили в:

  • Житомирской области (1398),

  • Киеве (1092),

  • Львовской области (1092),

  • Одесской области (997),

  • Хмельницкой области (800).


Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. По состоянию на 16 марта первую дозу вакцины получили почти 72 тыс. человек. Один человек получил вторую дозу.

Источник: Ракурс


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