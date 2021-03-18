Чи зателефонує Байден Зеленському, розповіли у Білому домі

https://racurs.ua/ua/n151899-chy-zatelefonuie-bayden-zelenskomu-rozpovily-u-bilomu-domi.html

Ракурс

Коли Джо Байден зателефонує Володимиру Зеленському, а також, чи відбудеться у найближчому майбутньому будь-яка інша комунікація президентів США та України, поцікавилися журналісти під час традиційного брифінгу для ЗМІ у Білому домі.

Прес-секретар Адміністрації Джен Псакі у відповідь зауважила:

Наразі у мене немає попереднього переліку щодо телефонних дзвінків до іноземних лідерів. Зазвичай, ми анонсуємо цю інформацію за день до події. Але я переконана, що Байден матиме (спілкування із Зеленським — ред.) незабаром.



Псакі також прокоментувала відносини США та Росії, які, за її словами, кардинально зміняться за президентства Байдена у порівнянні з політикою його попередника Дональда Трампа. Спікер Білого дому наголосила, що Росія «заплатить певну ціну» за спроби втрутитися в американські вибори, що підтвердили дані розвідки США.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден напередодні назвав Путіна вбивцею, який заплатить за скоєне, зокрема втручання в американські вибори. Пізніше того ж дня Росія відкликала зі США свого посла Анатолія Антонова.