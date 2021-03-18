Как погода влияет на распространение COVID-19. Фото:liga.net

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Коронавирусная болезнь COVID-19 дольше сохраняет жизнеспособность при более низких температурах.

При этом потепление, в частности в северном полушарии Земли, еще не повод для того, чтобы ослаблять бдительность в борьбе с коронавирусом, отказываться от масок и отправляться в путешествия. Об этом говорится в первом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) о влиянии погоды и качества воздуха на пандемию COVID-19, сообщается на сайте ООН.

Эксперты считают, что динамика распространения коронавируса в 2020 году и в начале 2021 года была обусловлена в первую очередь предохранительными средствами, такими как обязательное ношение масок и ограничение поездок, а не метеорологическими факторами. Также на распространение влияет и мутация болезни.

На нынешнем этапе данные не подтверждают, что метеорологические факторы и факторы качества воздуха могут использоваться как повод для ослабления правительственных мер, направленных на снижение темпов передачи инфекции, — уверяет профессор Бен Зайчик из Университета Джона Хопкинса в США.

По его словам, в первый год пандемии волны инфекции наблюдались и в теплое время года и в теплых регионах. Эксперт не исключает, что подобная ситуация наблюдается и в этом году.

Ученые пришли к выводу, что сезонность, безусловно, влияет на распространение респираторных вирусных инфекций. Так, на осенне-зимний период приходится пик заболеваемости гриппом и COVID-19.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что COVID-19 нанес более тяжелую «массовую травму», чем трагедия Второй мировой войны. Пандемия этой болезни будет иметь далеко идущие последствия для жителей Земли.