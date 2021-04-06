Львов отказался покупать 100 белорусских автобусов. Скриншот с видео

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Белорусские автобусы МАЗ отказался покупать Львов для нужд города.

Городской совет Львова отказался покупать транспорт в МАЗ, учитывая политическую ситуацию в Беларуси. Поэтому Львов настаивает на проведении повторного тендера. Об этом 6 апреля заявил глава города Андрей Садовый в видео, которое опубликовано на YouTube-странице мэра.

Революция и развитие демократического общества — это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права, — отметил мэр и подчеркнул, что необходимо поддерживать украинского производителя.

Садовый обратился к Кабмину с просьбой ввести «защитные тарифы» или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом.

Как известно, Львов при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка, намерен приобрести 100 двенадцатиметровых низкопольных автобусов.

Напомним, осенью 2020 года Киев закупил 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге. На автобусы из столичного бюджета выделили 50,72 млн евро или около 1,67 млрд грн.

Покупку белорусских автобусов не поддержало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В министерстве были недовольны, что закупка состоялась без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей.