Львів відмовився купувати 100 білоруських автобусів. Скріншот з відео

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Білоруські автобуси МАЗ відмовився купувати Львів для потреб міста.

Міська рада Львова відмовилася купувати транспорт у МАЗ, зважаючи на політичну ситуацію в Білорусі. Тож Львів наполягає на проведенні повторного тендеру. Про це 6 квітня заявив очільник міста Андрій Садовий у відео, яке опубліковане на YouTube-сторінці мера.

Революція і розбудова демократичного суспільства — це справа білоруського народу. Але фінансувати «режим» ми не маємо права, — зазначив міський голова й наголосив, що необхідно підтримувати українського виробника.

Садовий звернувся до Кабміну з проханням ввести «захисні тарифи» або мито на закупівлю громадського транспорту за кордоном.

Як відомо, Львів за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку, має намір придбати 100 дванадцятиметрових низькопідлогових автобусів.

Нагадаємо, восени 2020 року Київ закупив 200 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ в рамках договору про фінансовий лізинг. На автобуси зі столичного бюджету виділили 50,72 млн євро або близько 1,67 млрд грн.

Купівлю білоруських автобусів не підтримало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. У міністерстві були незадоволені, що закупівля відбулася без оголошення тендеру та без залучення вітчизняних виробників.