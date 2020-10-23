Віталій Кличко нарвався на критику після закупівлі білоруських автобусів. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Віталій Кличко нарвався на критику уряду після закупівлі двох сотень білоруських автобусів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства «категорично не підтримує" рішення про закупівлю Київською міською державною адміністрацією в лізинг двохсот автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. У міністерстві незадоволені, що закупівля відбулася без оголошення тендеру та без залучення вітчизняних виробників. Такий підхід називають дискримінаційним та таким, що суперечить національним інтересам та принципам вільної прозорої конкуренції. Про це повідомила прес-служба відомства.

Оскільки органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про здійснення закупівель, то міністерство вже опрацьовує питання врегулювання на законодавчому рівні неможливості повторення такої ситуації. Для цього залучать учасників ринку та профільні асоціації. В уряді обіцяють відстоювати підтримку національних виробників та чесну конкуренцію.

Мінекономіки твердо стоїть на позиції, що усі закупівлі мають здійснюватися виключно із дотриманням принципів відкритості та добросовісної конкуренції серед учасників. В умовах пандемії та економічної нестабільності, коли весь світ притримується принципів здорового протекціонізму, такі ситуації є неприпустимі, — зазначили в міністерстві.



Як відомо, Київ отримав 50 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ в рамках договору про фінансовий лізинг. До кінця року надійдуть ще 150 машин. На автобуси зі столичного бюджету виділять 50,72 млн євро або близько 1,67 млрд грн.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» замість ремонту поїзда закупила два лімузини Audi А8 Long. За кожен такий елітний седан залізничники заплатили по 4,5 млн грн.