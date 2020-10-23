Виталий Кличко нарвался на критику после закупки белорусских автобусов. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Виталий Кличко нарвался на критику правительства после закупки двух сотен белорусских автобусов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства «категорически не поддерживает» решение о закупке Киевской городской государственной администрацией в лизинг двухсот автобусов производства белорусского завода МАЗ. В министерстве недовольны, что закупка состоялась без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей. Такой подход называют дискриминационным и противоречащим национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поскольку органы местного самоуправления самостоятельно принимают решения об осуществлении закупок, то министерство уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации. Для этого привлекут участников рынка и профильные ассоциации. В правительстве обещают отстаивать поддержку национальных производителей и честную конкуренцию.

Минэкономики твердо стоит на позиции, что все закупки должны осуществляться исключительно с соблюдением принципов открытости и добросовестной конкуренции среди участников. В условиях пандемии и экономической нестабильности, когда весь мир придерживается принципов здорового протекционизма, такие ситуации недопустимы, — отметили в министерстве.



Как известно, Киев получил 50 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге. До конца года поступят еще 150 машин. На автобусы из столичного бюджета выделят 50,72 млн евро или около 1,67 млрд грн.

Напомним, «Укрзализныця» вместо ремонта поезда закупила два лимузина Audi А8 Long. За каждый такой элитный седан железнодорожники заплатили по 4,5 млн грн.