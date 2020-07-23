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Ракурс
На ProZorro купили пакет за 8 грн для Дома культуры, фото — А.Гончаренко

На ProZorro купили пакет за 8 грн для Дома культуры

23 июл 2020, 11:23
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Тендер в системе закупок ProZorro (ПроЗорро) Бердичевский дом культуры провел для того, чтобы приобрести два пакета за 8 грн.

Как свидетельствуют данные на сайте системы, дворец культуры им. А. А. Шабельника покупал пакеты с лого BMW. В торгах посоревновался один участник — ФЛП Ирина Гаврилюк. Она, собственно, и победила в тендере.


«Бабелю» в доме культуры заявили, что на онлайн-площадке опубликовали «отчет о закупке без применения закупочных площадок». Таковы правила ProZorro.

Тем временем «Наши деньги» выяснили, что самую дорогую рыбу хек в Украине купили педагоги Кировоградщины — за 235 грн. Это в три раза дороже средней цены. Сектор образования Светловодской РГА без конкуренции купил у предпринимателя 50 кг рыбы хек по 234,8 грн за кг для школьников.

Источник: Ракурс


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