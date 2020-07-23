На ProZorro купили пакет за 8 грн для Дома культуры, фото — А.Гончаренко

https://racurs.ua/n141507-na-prozorro-kupili-paket-za-8-grn-dlya-doma-kultury.html

Ракурс

Тендер в системе закупок ProZorro (ПроЗорро) Бердичевский дом культуры провел для того, чтобы приобрести два пакета за 8 грн.

Как свидетельствуют данные на сайте системы, дворец культуры им. А. А. Шабельника покупал пакеты с лого BMW. В торгах посоревновался один участник — ФЛП Ирина Гаврилюк. Она, собственно, и победила в тендере.

«Бабелю» в доме культуры заявили, что на онлайн-площадке опубликовали «отчет о закупке без применения закупочных площадок». Таковы правила ProZorro.

Тем временем «Наши деньги» выяснили, что самую дорогую рыбу хек в Украине купили педагоги Кировоградщины — за 235 грн. Это в три раза дороже средней цены. Сектор образования Светловодской РГА без конкуренции купил у предпринимателя 50 кг рыбы хек по 234,8 грн за кг для школьников.