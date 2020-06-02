«Укрзализныця» после скандала вернула прежнего поставщика еды для скоростных поездов

Компания «Вог Кафе» продолжит предоставлять услуги по питанию в поездах «Интерсити+», фото: Иван Юрик

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«Укрзализныця» вернула прежнего поставщика еды для скоростных поездов «Интерсити+" — компанию «Вог Кафе».

С компанией подписано дополнительное соглашение на четыре месяца, в ближайшее время «Укрзализныця» объявить конкурс по выбору поставщика услуг для организации питания в скоростных поездах. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Отмечается, что условия нового конкурса будут предусматривать наличие у компаний-участников опыта одновременного предоставления таких услуг для большого количества человек.

Компания «Вог Кафе» ранее предоставляла такие услуги, однако недавно стало известно, что тендер на питание в поездах «Интерсити» неожиданно выиграла компания «Гринед», не имеющая соответствующего опыта. Тогда в тендере она победила не только «Вог Кафе», но и такие известные в этой сфере компании, как азербайджанская Socar и австрийская Do&Co.

Тогда во время тендера опыт компаний не был учтен, а «Гринед», которая открывала свое предложение последней, назначила для «Укрзализныци» вознаграждение в размере 4 млн 25 тыс. грн, что было всего на 25 тыс. грн больше, чем у ее ближайшего соперника — WOG.

В середине мая исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» Иван Юрик в своем Фейсбуке сообщил об отстранении от исполнения служебных обязанностей руководства «Украинской железнодорожной скоростной компании», которая проводила соответствующий конкурс.

От «Вог Кафе» в течение срока действия этого дополнительного соглашения «Укрзализныця» будет получать 4,25 млн грн с НДС в месяц. Ранее сумма вознаграждения составляла чуть больше 1,3 млн грн в месяц.

Вознаграждение, которое отныне будет получать «Укрзализныця», будет больше, чем предложила одна из компаний без опыта предоставления аналогичных услуг на отборе, который был отменен, — подчеркивает пресс-служба госкомпании.

Напомним, в Украине сегодня возобновили железнодорожное сообщение.