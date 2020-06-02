«Укрзалізниця» після скандалу повернула колишнього постачальника їжі для швидкісних поїздів

Компанія «Вог Кафе» продовжить надавати послуги з харчування у потягах «Інтерсіті+», фото: Іван Юрик

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«Укрзалізниця» повернула колишнього постачальника їжі для швидкісних поїздів «Інтерсіті+" компанію «Вог Кафе».

З компанією укладено додаткову угоду на чотири місяці, найближчим часом «Укрзалізниця» має оголосити конкурс з обрання постачальника послуг з організації харчування у швидкісних поїздах. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Зазначається, що умови нового конкурсу передбачатимуть наявність у компаній-учасників досвіду одночасного надання таких послуг для великої кількості осіб.

Компанія «Вог Кафе» раніше надавала такі послуги, проте нещодавно стало відомо, що тендер на харчування в поїздах «Інтерсіті» несподівано виграла компанія «Грінед», яка не має відповідного досвіду. Тоді у тендері вона перемогла не лише «Вог Кафе», а й такі відомі компанії у цій сфері як азербайджанська Socar та австрійська Do&Co.

Тоді під час тендеру досвід компаній не було враховано, а «Грінед», яка відкривала свою пропозицію останньою, призначила для «Укрзалізниці» винагороду в розмірі 4 млн 25 тис. грн, що було всього на 25 тис. грн більше, ніж у її найближчого суперника — WOG.

У середині травня виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик у своєму Фейсбуці повідомив про відсторонення від виконання службових обов’язків керівництва «Української залізничної швидкісної компанії», яка проводила відповідний конкурс.

Від «Вог Кафе» упродовж терміну дії цієї додаткової угоди «Укрзалізниця» отримуватиме 4,25 млн грн з ПДВ щомісяця. Раніше сума винагороди складала понад 1,3 млн грн у місяць.

Винагорода, яку відтепер отримуватиме «Укрзалізниця», є більшою, ніж запропонувала одна з компаній, яка не мала досвіду надання аналогічних послуг, на відборі, що був скасований, — наголошує прес-служба держкомпанії.

Нагадаємо, в Україні вчора відновили залізничне сполучення.