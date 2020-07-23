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Ракурс
На ProZorro купили пакет за 8 грн для будинку культури у Бердичеві, фото — О.Гончаренко

На ProZorro купили пакет за 8 грн для будинку культури

23 лип 2020, 11:23
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Тендер у системі закупівель ProZorro (ПроЗорро) Бердичівський будинок культури провів для того, щоб придбати два пакети за 8 грн.

Як свідчить інформація на сайті системи, палац культури ім. О. А. Шабельника купував пакунки з лого BMW. У торгах позмагався один учасник — ФОП Ірина Гаврилюк. Вона власне й перемогла на тендері.


«Бабелю» в будинку культури заявили, що на онлайн-майданчику опублікували «звіт про закупівлю без застосування закупівельних майданчиків». Такими є правила ProZorro.

Тим часом «Наші гроші» з’ясували, що найдорожчу рибу хек в Україні купили освітяни з Кіровоградщини — за 235 грн. Це втричі дорожче від середньої ціни. Сектор освіти Світловодської РДА без конкуренції купив у підприємця 50 кг риби хек по 234,8 грн за кг для школярів.

Джерело: Ракурс


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