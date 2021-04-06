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Ракурс
Стало відомо, як зміняться тести ЗНО у 2021 році

Стало відомо, як зміняться тести ЗНО у 2021 році

6 кві 2021, 14:13
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Чи зміниться формат проведення ЗНО у 2021 році порівняно з минулими роками, а також, які новації чекають на учасників оцінювання цьогоріч, розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Формат проведення ЗНО у 2021 році не зміниться порівняно з минулими роками, однак є новації у змісті тестів і кількості навчальних предметів, — повідомили в УЦОЯО у відповідь на запит «Ракурсу» наприкінці березня.

Також там додали, що кожен учасник ЗНО має право пройти безкоштовне оцінювання не більше як з п’яти навчальних предметів. Для порівняння, торік кількість предметів для ЗНО становила чотири.

Цьогоріч, на відміну від попередніх років, буде проведено окремо ЗНО з української мови та ЗНО з української мови і літератури. Відтак випускники самостійно обиратимуть, яку роботу виконувати — лише ЗНО з української мови чи ЗНО з мови та літератури.

Окрім цього, певні оновлення стосуватимуться й ЗНО з математики.


Нагадаємо, що станом на 5 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та державній підсумковій атестації зареєструвалися понад 300 тис. осіб, які обрали більше ніж 1,2 млн тестувань.

Джерело: Ракурс


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