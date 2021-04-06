Вакцинацію медиків від коронавірусу в Одесі стимулюватимуть преміями

Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152837-vakcynaciu-medykiv-vid-koronavirusu-v-odesi-stymuluvatymut-premiyamy.html

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В Одесі медикам видаватимуть премію за вакцинацію від коронавірусу. Причиною для такої незвичайної системи винагород за щеплення послугувала велика кількість лікарів, що відмовляються щепитися.

За вакцинування медикам пропонують надбавку в 1 тис. гривень. Про це повідомляє «Думская».

Зазначимо, що оригінальний спосіб закохування медиків до вакцинації вигадали в Подільській міській лікарні. На сьогодні в цьому медзакладі погодилися вакцинуватися не більше ніж 20% співробітників. Самі медики заявляли, що їм погрожують штрафами за небажання робити щеплення.

Такий невисокий відсоток спостерігається майже у всіх медустановах. У мене була розмова з завідувачами відділень на цю тему. Ймовірно, вони інтерпретували по-своєму озвучену інформацію й налякали співробітників, — заявив головний лікар медзакладу Олександр Жуковський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колективний імунітет до коронавірусу в Україні почне формуватися відтоді, коли з’явиться 60−70% щеплених громадян. В Україні 70% населення — це 24 млн громадян. До кінця року в країні повинні вакцинувати більшість дорослого населення й це дозволить сформувати колективний імунітет.