Зірка серіалу «Чорнобиль» Пол Ріттер помер від раку мозку

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Ракурс

Британський актор Пол Ріттер, зірка серіалу HBO «Чорнобиль», помер від раку мозку. Йому було 54 роки. Про смерть Ріттера повідомив його представник.

За його словами, актор помер 5 квітня у своєму будинку в оточенні дружини і синів, повідомляє The Guardian 6 квітня.

Крім серіалу «Чорнобиль», в якому Ріттер виконав роль інженера Анатолія Дятлова, актор зіграв у фільмах «Гаррі Поттер і Принц-напівкровка», «Дивний випадок із собакою вночі», «Аудієнція» і «Час за Гринвічем», «Суто англійське вбивство», «Ганнібал: Сходження», «Порожня корона».

Також він знявся в шоу «Останнє королівство», «Код вбивства» і «Великі надії».

Ріттер народився 5 березня 1956 року в Кенті. Зніматися почав у середині 1990-х років.

«Ракурс» повідомляв, що міні-серіал «Чорнобиль» від американського телеканалу НВО і британської телемережі Sky отримав три статуетки Emmy.