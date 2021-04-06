Закарпаття засипало снігом – дорожники назвали перекриті траси. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n152835-zakarpattya-zasypalo-snigom-dorojnyky-nazvaly-perekryti-trasy-foto.html

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Погода в Україні 6 квітня зіпсувалася — в ніч з понеділка на вівторок дороги на перевалах Закарпаття засипало снігом.

Найбільше снігу випало на Ужоцькому перевалі (дорога Н-13 Львів — Самбір — Ужгород), повідомили у Службі автомобільних доріг у Закарпатській області.

Через інтенсивний снігопад тимчасово довелося закривати рух для вагового транспорту на трасі М-06 Київ — Чоп від Абранського перевалу до кордону зі Львівською областю.

Станом на 9.30 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер західний 11 м/с, температура повітря 7° морозу.

За прогнозами синоптиків, вдень 6 квітня в Закарпатській області очікується хмарна погода, часом сніг та мокрий сніг, на низовині з дощем, подекуди значні опади.

У горах можливі хуртовини. Температура повітря 1−6° тепла, на високогір’ї 4−6° морозу.

Нагадаємо, синоптики прогнозували погіршення погоди в Україні 6 квітня.