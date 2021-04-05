Заморозки та похолодання прогнозують в Україні – подробиці. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n152772-snigopady-ta-poholodannya-prognozuut-v-ukrayini-podrobyci-karta.html

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Погода в Україні найближчими днями зіпсується — на територію країни йдуть циклони, атмосферні фронти, похолодання та снігопади.

6 квітня вдень очікується 3−8° тепла, місцями — 0−3° вище нуля. У Карпатах буде до 3−8° морозу. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

На сході, півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується 9−13° тепла.

Завтра в західних областях України передбачається мокрий сніг, в Карпатах можливий сильний сніг, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях — періодично невеликий дощ.

На решті території України опадів не очікується, лише в Криму пройде місцями невеликий дощ. У Києві протягом дня очікується 10−13° тепла, можливий невеликий дощ.

7−8 квітня синоптик прогнозує складні погодні умови в Україні, а з вихідних почнеться поступове потепління.