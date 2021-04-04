Нічні морози та дощі на сході – погода в Україні 5 квітня. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n152738-nichni-morozy-ta-doschi-na-shodi-pogoda-v-ukrayini-5-kvitnya-karta.html

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Погода в Україні в понеділок, 5 квітня прогнозується хмарна з проясненнями.

У південних, центральних і східних областях країни очікуються короткочасні дощі, місцями — з грозами. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У центральних і східних областях згуститься туман, видимість знизиться до 40−90 м. Вітер західний, південно-західний, 3−11 м/с, в західних областях буде спостерігатися посилення вітру з поривами до 16 м/с.

Погода в Києві 5 квітня очікується без опадів. Вночі температура повітря буде 0−2° морозу, а вдень — 8−10° вище нуля.

Погода в Харкові очікується з дощем. Температура повітря вночі складе від 1° морозу до 1° тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 9−11° з позначкою плюс.

Погода в Одесі буде сонячною та без опадів. Вночі очікується 2−4° тепла, повітря вдень прогріється до 13−15° вище нуля,

Погода у Львові також очікується без опадів. Температура повітря вночі буде 1−3° морозу, а вдень — 10−12° з позначкою плюс.

Погода в Карпатах буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° нижче, а вдень буде 9−11° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 квітня буде спокійною, ввечері можливі незначні збурення.