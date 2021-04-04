Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових, фото: Волинська ОДА

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

За два дні загинули двоє військових, вихідців з Волині. Про це повідомляє прес-служба Волинської облдержадміністрації.

Вчора, 3 квітня, внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув головний сержант гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892 Сергій Сулима, 1980 року народження. Він родом з Луцька, проте в останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідки й пішов на контракт. Неодружений, на Волині проживають його мати та сестра.

Сьогодні, 4 квітня, загинув молодший сержант, старший механік-водій Андрій Горлатий, 1976 року народження. До призову на контракт у січні 2018 року він проживав у Луцьку.

Розлучений, у нього залишилися двоє синів, а також мати та сестра.

Ховатимуть бійців, імовірно, на Волині. Однак дата прибуття тіл ще не відома, — зазначають в ОДА.

Варто додати, що сержант Сулима був одним із військових, які рятували поранених під час обстрілу українських позицій біля населеного пункту Шуми, 26 березня. Про це йдеться у відповідному матеріалі агентства «АрміяInform».