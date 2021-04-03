Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського воїна

Війна на Донбасі. Фото: ЛБ

https://racurs.ua/ua/n152718-viyna-na-donbasi-zabrala-jyttya-sche-odnogo-ukrayinskogo-voyina.html

Ракурс

Війна на Донбасі призвела до загибелі ще одного українського бійця в суботу, 3 квітня. Трагедія трапилася біля селища Шуми на Донеччині.

Український воїн загинув через підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Про це повідомляє прес-служба ОТУ «Північ» у Facebook.





Повідомляється, що український військовий дістав бойове травмування несумісне з життям. Наразі на місці події працюють посадовці військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних сил України.

З початку цієї доби, 3 квітня, було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів велику таємну нараду з генералами. З військовими глава держави зустрічався 1 квітня, нарада була присвячена загостренню ситуації на Донбасі та можливого вторгнення Росії в Україну. Нарада тривала до пізнього вечора.