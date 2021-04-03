Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського воїна

Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського воїнаhttps://racurs.ua/ua/n152718-viyna-na-donbasi-zabrala-jyttya-sche-odnogo-ukrayinskogo-voyina.htmlРакурс
Війна на Донбасі призвела до загибелі ще одного українського бійця в суботу, 3 квітня. Трагедія трапилася біля селища Шуми на Донеччині.
Український воїн загинув через підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Про це повідомляє прес-служба ОТУ «Північ» у Facebook.
Повідомляється, що український військовий дістав бойове травмування несумісне з життям. Наразі на місці події працюють посадовці військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних сил України.
З початку цієї доби, 3 квітня, було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових
гранатометів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів велику таємну нараду з генералами. З військовими глава держави зустрічався 1 квітня, нарада була присвячена загостренню ситуації на Донбасі та можливого вторгнення Росії в Україну. Нарада тривала до пізнього вечора.