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Ракурс
Війна на Донбасі. Фото: ЛБ

Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського воїна

3 кві 2021, 18:37
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Війна на Донбасі призвела до загибелі ще одного українського бійця в суботу, 3 квітня. Трагедія трапилася біля селища Шуми на Донеччині.

Український воїн загинув через підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Про це повідомляє прес-служба ОТУ «Північ» у Facebook.

Допис ОТУ. Скріншот: Facebook

Повідомляється, що український військовий дістав бойове травмування несумісне з життям. Наразі на місці події працюють посадовці військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних сил України.


З початку цієї доби, 3 квітня, було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів велику таємну нараду з генералами. З військовими глава держави зустрічався 1 квітня, нарада була присвячена загостренню ситуації на Донбасі та можливого вторгнення Росії в Україну. Нарада тривала до пізнього вечора.

Джерело: Ракурс


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