Володимир Зеленський провів велику таємну нараду з генералами. Фото:

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Володимир Зеленський, президент України, провів велику таємну нараду з генералами.

З військовими глава держави зустрічався 1 квітня, нарада була присвячена загостренню ситуації на Донбасі та можливого вторгнення Росії в Україну. Нарада тривала до пізнього вечора. Про це 2 квітня заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов у ефірі «Свобода слова Савіка Шустера».

1 квітня була у президента велика нарада, на якій були присутні вісім генералів, усі наші військові, які мають до цього стосунок, усі наші розвідки, і нарада закінчилася на початку 22.00, — заявив Данілов.

Також Данілов розповів, що щодня о 6.00 Зеленський та усе керівництво отримує повну інформацію про стан речей, які відбуваються на території Донецької та Луганської областей. А з 17.15 надходить інформація від розвідок про те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, Росією та окупованим Кримом.

Чиновник зазначив, що в кожній області є побудована система захисту проти нападу ззовні. Проте він не розповів, як вона діє, бо це секретна інформація.

Нагадаємо, у Верховній Раді президента Володимира Зеленського закликали переглянути доцільність подальшої дії режиму припинення вогню на Донбасі, зважаючи на стягнення Росією військових угруповань до кордону з Україною.