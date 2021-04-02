Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Війна на Донбасі триває, фото: «24 Канал»

Окупанти обстріляли будинок в Красногорівці — мешканця госпіталізовано (ФОТО)

2 кві 2021, 22:38
999

На Донбасі російсько-терористичні війська станом на 17.00 сьогоднішньої доби, 2 квітня, 14 разів порушили режим «тиші». 13 разів вони обстрілювали позиції українських військових, а також один раз — цивільну інфраструктуру в місті Красногорівка.

В результаті було поранено двох українських військових та одного цивільного, їм надано медичну допомогу. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, під час обстрілу з мінометів калібру 120 мм одна із мін влучила в цивільний будинок в Красногорівці.

В результаті осколкове поранення отримав місцевий мешканець 1962 року народження, його доставлено до травматологічне відділення Мар’їнської ЦРЛ міста Курахово.

Стан постраждалого задовільний.

Об'єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам, — наголошують у штабі ООС.

Окупанти поранили мирного жителя на Донбасі, фото: штаб ООС

Окупанти поранили мирного жителя на Донбасі, фото: штаб ООС


Окупанти поранили мирного жителя на Донбасі, фото: штаб ООС

Нагадаємо, у березні внаслідок здійснених окупантами обстрілів загинули дев’ять захисників України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів