Війна на Донбасі триває, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/ua/n152697-okupanty-obstrilyaly-budynok-v-krasnogorivci-meshkancya-gospitalizovano-foto.html

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На Донбасі російсько-терористичні війська станом на 17.00 сьогоднішньої доби, 2 квітня, 14 разів порушили режим «тиші». 13 разів вони обстрілювали позиції українських військових, а також один раз — цивільну інфраструктуру в місті Красногорівка.

В результаті було поранено двох українських військових та одного цивільного, їм надано медичну допомогу. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, під час обстрілу з мінометів калібру 120 мм одна із мін влучила в цивільний будинок в Красногорівці.

В результаті осколкове поранення отримав місцевий мешканець 1962 року народження, його доставлено до травматологічне відділення Мар’їнської ЦРЛ міста Курахово.

Стан постраждалого задовільний.

Об'єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам, — наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, у березні внаслідок здійснених окупантами обстрілів загинули дев’ять захисників України.