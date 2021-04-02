Война на Донбассе продолжается, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/n152697-okkupanty-obstrelyali-dom-v-krasnogorovke-ranen-mirnyy-jitel-foto.html

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На Донбассе российско-террористические войска состоянию на 17.00 сегодняшнего дня, 2 апреля, 14 раз нарушили режим «тишины». 13 раз они обстреливали позиции украинских военных, а также один раз — гражданскую инфраструктуру в городе Красногоровка.

В результате были ранены двое украинских военных и один гражданский, им оказана медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, во время обстрела из минометов калибра 120 мм одна из мин попала в гражданский дом в Красногоровке.

В результате осколочное ранение получил местный житель 1962 года, он доставлен в травматологическое отделение Марьинского ЦРБ города Курахово.

Состояние пострадавшего удовлетворительное.

Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам, — подчеркивают в штабе ООС.

Напомним, в марте в результате осуществленных оккупантами обстрелов погибли девять защитников Украины.