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Ракурс
В США автомобиль попытался протаранить забор Капитолия, фото: AP

Капитолий США заблокировали после попытки протаранить забор — двое полицейских ранены (ВИДЕО)

2 апр 2021, 21:51
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В США автомобиль пытался протаранить здание Капитолия в Вашингтоне, которое находится под усиленной охраной после январского проникновения внутрь здания сторонников уже бывшего президента Дональда Трампа.

В результате инцидента был ранен подозреваемый, а также двое полицейских, сообщает NBCNews.

Отмечается, что водитель транспортного средства после столкновения с ограждением выскочил из машины с ножом, полицейские в него выстрелили.

В местной полиции отмечают, что автомобиль, который врезался в ограждение, также совершил наезд на двух правоохранителей.

Подозреваемый находится под стражей, его доставили в больницу, как и двух пострадавших офицеров полиции

Конгресс находится на весеннем перерыве, поэтому депутаты вернулись домой и не работали в здании.

В США автомобиль попытался протаранить забор Капитолия, фото: AP

Напомним, на ремонт Капитолия США после штурма сторонниками Трампа, который состоялся 6 января, выделили 30 млн долларов.


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