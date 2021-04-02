Капитолий США заблокировали после попытки протаранить забор — двое полицейских ранены (ВИДЕО)https://racurs.ua/n152696-kapitoliy-ssha-zablokirovali-posle-popytki-protaranit-zabor-dvoe-policeyskih-raneny-video.htmlРакурс
В США автомобиль пытался протаранить здание Капитолия в Вашингтоне, которое находится под усиленной охраной после январского проникновения внутрь здания сторонников уже бывшего президента Дональда Трампа.
В результате инцидента был ранен подозреваемый, а также двое полицейских, сообщает NBCNews.
Отмечается, что водитель транспортного средства после столкновения с ограждением выскочил из машины с ножом, полицейские в него выстрелили.
В местной полиции отмечают, что автомобиль, который врезался в ограждение, также совершил наезд на двух правоохранителей.
Подозреваемый находится под стражей, его доставили в больницу, как и двух пострадавших офицеров полиции
Конгресс находится на весеннем перерыве, поэтому депутаты вернулись домой и не работали в здании.
BREAKING: Car smashes into one of US #Capitol entrances, ambulance on site, 2 people carried on stretcher and chopper came in and left.
Developing… video shows car: pic.twitter.com/R8PVeAYGDA
— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 2, 2021
Напомним, на ремонт Капитолия США после штурма сторонниками Трампа, который состоялся 6 января, выделили 30 млн долларов.