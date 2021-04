В США автомобиль пытался протаранить здание Капитолия в Вашингтоне, которое находится под усиленной охраной после январского проникновения внутрь здания сторонников уже бывшего президента Дональда Трампа.

В результате инцидента был ранен подозреваемый, а также двое полицейских, сообщает NBCNews.

Отмечается, что водитель транспортного средства после столкновения с ограждением выскочил из машины с ножом, полицейские в него выстрелили.

В местной полиции отмечают, что автомобиль, который врезался в ограждение, также совершил наезд на двух правоохранителей.

Подозреваемый находится под стражей, его доставили в больницу, как и двух пострадавших офицеров полиции

Конгресс находится на весеннем перерыве, поэтому депутаты вернулись домой и не работали в здании.

BREAKING: Car smashes into one of US #Capitol entrances, ambulance on site, 2 people carried on stretcher and chopper came in and left.



Developing… video shows car: pic.twitter.com/R8PVeAYGDA