У США автомобіль намагався протаранити будівлю Капітолію у Вашингтоні, яка перебуває під посиленої охороною після січневого проникнення всередину будівлі прихильників вже колишнього президента Дональда Трампа.

В результаті інциденту були поранені підозрюваний, а також двоє поліцейських, повідомляє NBCNews.

Зазначається, що водій транспортного засоби після зіткнення з огорожею вискочив з машини з ножем, поліцейські у нього вистрелили.

У місцевій поліції зазначають, що автомобіль, який врізався в огорожу, також здійснив наїзд на двох правоохоронців.

Підозрюваний перебуває під вартою, його доставили до лікарні, як і двох постраждалих офіцерів поліції

Конгрес перебуває на весняній перерві, тому депутати повернулись додому і не працювали в будівлі.

