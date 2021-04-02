Капітолій США заблокували після спроби протаранити огорожу — двох поліцейських поранено (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152696-kapitoliy-ssha-zablokuvaly-pislya-sproby-protaranyty-ogoroju-dvoh-policeyskyh-poraneno-foto.htmlРакурс
У США автомобіль намагався протаранити будівлю Капітолію у Вашингтоні, яка перебуває під посиленої охороною після січневого проникнення всередину будівлі прихильників вже колишнього президента Дональда Трампа.
В результаті інциденту були поранені підозрюваний, а також двоє поліцейських, повідомляє NBCNews.
Зазначається, що водій транспортного засоби після зіткнення з огорожею вискочив з машини з ножем, поліцейські у нього вистрелили.
У місцевій поліції зазначають, що автомобіль, який врізався в огорожу, також здійснив наїзд на двох правоохоронців.
Підозрюваний перебуває під вартою, його доставили до лікарні, як і двох постраждалих офіцерів поліції
Конгрес перебуває на весняній перерві, тому депутати повернулись додому і не працювали в будівлі.
BREAKING: Car smashes into one of US #Capitol entrances, ambulance on site, 2 people carried on stretcher and chopper came in and left.
Developing… video shows car: pic.twitter.com/R8PVeAYGDA
— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 2, 2021
Нагадаємо, на ремонт Капітолію США після штурму прихильниками Трампа, який відбувся 6 січня, виділили 30 млн доларів.