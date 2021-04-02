У США автомобіль спробував протаранити огорожу Капітолію, фото: AP

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У США автомобіль намагався протаранити будівлю Капітолію у Вашингтоні, яка перебуває під посиленої охороною після січневого проникнення всередину будівлі прихильників вже колишнього президента Дональда Трампа.

В результаті інциденту були поранені підозрюваний, а також двоє поліцейських, повідомляє NBCNews.

Зазначається, що водій транспортного засоби після зіткнення з огорожею вискочив з машини з ножем, поліцейські у нього вистрелили.

У місцевій поліції зазначають, що автомобіль, який врізався в огорожу, також здійснив наїзд на двох правоохоронців.

Підозрюваний перебуває під вартою, його доставили до лікарні, як і двох постраждалих офіцерів поліції

Конгрес перебуває на весняній перерві, тому депутати повернулись додому і не працювали в будівлі.

BREAKING: Car smashes into one of US #Capitol entrances, ambulance on site, 2 people carried on stretcher and chopper came in and left.



Developing… video shows car: pic.twitter.com/R8PVeAYGDA

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 2, 2021

Нагадаємо, на ремонт Капітолію США після штурму прихильниками Трампа, який відбувся 6 січня, виділили 30 млн доларів.