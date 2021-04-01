Война в Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных, фото: «Главком»

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Ракурс

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.

В марте погибли девять украинских военных, из них семеро — из-за действий российских снайперов. Еще 17 получили боевые ранения, сообщает издание «Новинарня».

По количеству зафиксированных официально обстрелов со стороны врага — 244, март стал самым «горячим» месяцем с момента провозглашения в июле 2020 года режима «тишины». Обстрелы были каждый день.

Боевые ранения получили 17 бойцов.

Среди погибших — пятеро солдат, трое сержантов и один офицер. Самому младшему погибшему было 25 лет, самому старшему — 55. Все потери — в результате боев в Донецкой области:

поздно вечером 10 марта во время обстрела российско-террористическими войсками позиций ВСУ вблизи Старогнатовки получил тяжелое пулевое ранение 43-летний Владимир Оноприенко из поселка Драбов Черкасской области. Несмотря на оказанную медиками помощь, спасти жизнь военного не удалось;

12 марта от пули вражеского снайпера под Марьинкой погиб Александр Пекур. Он родился в 1990 году в селе Гуривщина Бучанского района Киевской области;

около 12.00 18 марта в результате совершенного боевиками обстрела у населенного пункта Пивденное пулевое ранение в голову получил 55-летний младший сержант Виктор Пасека из Хмельницкого;

19 марта в результате минометного обстрела вблизи Водяного погиб 25-летний Андрей Грабар из Николаева;

20 марта вблизи Шумов снайпер ранил Кирилла Быковского, выходца из Кропивницкого 1992 года рождения. Несмотря на оказанную помощь, от полученных травм он впоследствии скончался;