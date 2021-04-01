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Война в Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных, фото: «Главком»
На Донбассе в марте погибли девять защитников Украины (ФОТО)https://racurs.ua/n152599-na-donbasse-v-marte-pogibli-devyat-zaschitnikov-ukrainy-foto.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.
В марте погибли девять украинских военных, из них семеро — из-за действий российских снайперов. Еще 17 получили боевые ранения, сообщает издание «Новинарня».
По количеству зафиксированных официально обстрелов со стороны врага — 244, март стал самым «горячим» месяцем с момента провозглашения в июле 2020 года режима «тишины». Обстрелы были каждый день.
Боевые ранения получили 17 бойцов.
Среди погибших — пятеро солдат, трое сержантов и один офицер. Самому младшему погибшему было 25 лет, самому старшему — 55. Все потери — в результате боев в Донецкой области:
- поздно вечером 10 марта во время обстрела российско-террористическими войсками позиций ВСУ вблизи Старогнатовки получил тяжелое пулевое ранение 43-летний Владимир Оноприенко из поселка Драбов Черкасской области. Несмотря на оказанную медиками помощь, спасти жизнь военного не удалось;
- 12 марта от пули вражеского снайпера под Марьинкой погиб Александр Пекур. Он родился в 1990 году в селе Гуривщина Бучанского района Киевской области;
- около 12.00 18 марта в результате совершенного боевиками обстрела у населенного пункта Пивденное пулевое ранение в голову получил 55-летний младший сержант Виктор Пасека из Хмельницкого;
- 19 марта в результате минометного обстрела вблизи Водяного погиб 25-летний Андрей Грабар из Николаева;
- 20 марта вблизи Шумов снайпер ранил Кирилла Быковского, выходца из Кропивницкого 1992 года рождения. Несмотря на оказанную помощь, от полученных травм он впоследствии скончался;
- 26 марта в районе села Шумы от пуль российских снайперов погибли полковник Сергей Коваль, старший солдат Сергей Барнич, старший сержант Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко.
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