Что-то произошло на переговорах Путина, Макрона и Меркель — Арестович об отказе боевиков соблюдать тишину на Донбассе

https://racurs.ua/n152589-chto-to-proizoshlo-na-peregovorah-putina-makrona-i-merkel-arestovich-ob-otkaze-boevikov.html

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На переговорах по Донбассу Россия в трехсторонней контактной группе (ТКГ) отказалась поддержать предложение Украины о подтверждении соблюдать режим прекращения огня с полуночи на 1 апреля.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ. В начале заседании 31 марта Киев предложил подтвердить предложения о необходимости соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе. Соответствующие предложения озвучили и в ОБСЕ.

Предложение Леонида Кравчука и представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации.

Что-то там у них в Кремле происходит. Что-то произошло во время переговоров Путина, Макрона и Меркель, — пояснил на своей странице в Фейсбук спикер украинской делегации Алексей Арестович.

Он пообещал ситуацию «прояснить на уровне политических советников», поскольку намерение продолжить консультации подтвердили все четыре стороны.

Арестович также считает, что враг активизируется на фронте и усиливает обстрелы на фоне заседаний СНБО Украины и ТКГ.

Спикер украинской делегации признал, что РФ в любой момент может нанести Украине новые потери на фронте и Киеву приходится делать дипломатические усилия по снятию остроты военной компоненты в условиях, когда «приходится выбирать между меньшими и большими потерями, стремясь свести их на нет принципиально».

Сейчас украинская сторона ТКГ сосредоточивает усилия на уменьшении (в идеале — сведению к нулю) военных потерь и девятый месяц нам это удается. Легких и простых решений не будет, — написал Арестович.



Следующее совместное заседание ТКГ запланировали на 14 апреля.

Напомним, что вчера Арестович прокомментировал вопрос, насколько опасны переговоры в «нормандском формате» относительно будущего Украины без присутствия Украины.