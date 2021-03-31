Они ничего не сделают без нас — Арестович о нормандских переговорах без Киева

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Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и стратегический советник главы Офиса президента Андрея Ермака прокомментировал вопрос, насколько опасными являются переговоры в «нормандском формате» о будущем Украины без присутствия Украины.

Во-первых, я не вижу ничего страшного в обсуждении Украины без Украины. Представитель МИД Николенко правильно подчеркнул, что обсуждать можно кого угодно с кем угодно. Мы ведь тоже обсуждаем Россию с Францией, Германией и Соединенными Штатами, — заявил Арестович.

Он отметил, что главы государств могут общаться между собой. По его словам, Владимир Зеленский во время общения с президентом Франции и канцлером Германии обсуждает Москву.

Также советник Ермака заверил, что переговоры Кремля с Парижем и Берлином не связаны с исключением Киева из «нормандской четверки».

Это заблуждение, которое распространяет Россия еще с 2014 года, чтобы показать якобы Украина слабая, поэтому украинский вопрос обсуждают без Украины. Но Николенко правильно сказал, что решения не должны приниматься без Украины, а обсуждать могут кто угодно и кого угодно, — заверил спикер ТКГ.

Журналисты отметили, что Киев не знает, о чем договорились Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, поэтому украинская сторона не может утверждать, что тройка лидеров за закрытыми дверями не приняла определенных решений.

И что? Что они сделают? Никто не пренебрегает нашими правыми. Они говорили в рамках трехсторонних отношений, среди которых был украинский вопрос — один из самых вопиющих. Макрон сказал, что вина лежит на России… Это позиции всего цивилизованного мира… Я не вижу повода (в переговорах РФ, Франции и Германии — ред.) для эмоций, я не вижу повода волноваться из-за обсуждения — пусть говорят, что угодно о нас… Значение имеет только одно — как поступит тот, кого обсуждали. Украина проводит собственную политику, которая независима от Франции, Германии, России. Мы суверенное крупнейшее государство в Европе и мы точно знаем, что делаем. Мы взаимодействуем с партнерами и партнеры могут нас обсуждать с кем угодно. Оценку они предоставили Путину и России. Надо прекращать этот нарратив, что мы слабы, — заявил Арестович.

Напомним, недавно на фоне обострения войны на Донбассе президент Владимир Зеленский анонсировал обсуждение дальнейших действий по урегулированию ситуации с лидерами стран «нормандского формата». В то же время Кремль провел трехсторонние переговоры с лидерами Германии и Франции без участия Украины.

Министерство иностранных дел Украины выступило против такого формата переговоров. Спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что не стоит обсуждать «Украину без Украины», поскольку сдвигов в урегулировании российско-украинской войны можно достичь лишь в полном, а не сокращенном составе «нормандской четверки».

После скандальных переговоров Париж и Берлин призвали Москву к проведению переговоров в нормандском формате.

26 марта неподалеку от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования РФ убили четырех украинских военных и ранили еще двух.