Кража кабеля остановила поезда «Укрзализныци», фото: «Конкурент»

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Ракурс

«Укрзализныця» сообщила о задержке ряда поездов из-за кражи электрокабеля, которая привела к закрытому светофору на станции Дарница.

В результате поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по станции, направляются с отставанием от графика на 1−2 часа. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В настоящее время задержаны такие поезда:

№ 150 Ходоров — Полтава (+1.02);

№½ Ходоров — Константиновка (+0.52);

№ 137 Сватово — Хмельницкий (+1.04);

№ 19/20 Попасная — Киев (ожидается на +0.20)

№ 712 Киев — Константиновка (из Киева +0.20).

Пригородные поезда:

№ 6902 Киев — Нежин (+0.52)

№ 6804 Киев — Яготы (+0.53)

№ 6901 Нежин — Киев (+1.13).

Прогноз на восстановление кабеля и нормализации движения — до двух часов, — отмечают в госкомпании.

Напомним, в Одесской области в 2013 году пенсионер разобрал железнодорожную сигнализацию, чтобы сдать в металлолом. Выход из строя этой сигнализации приводит к ложной занятости участка железной дороги.