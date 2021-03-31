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Ракурс
Кража кабеля остановила поезда «Укрзализныци», фото: «Конкурент»

«Укрзализныця» остановила восемь поездов из-за кражи кабеля (СПИСОК)

31 мар 2021, 10:28
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«Укрзализныця» сообщила о задержке ряда поездов из-за кражи электрокабеля, которая привела к закрытому светофору на станции Дарница.

В результате поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по станции, направляются с отставанием от графика на 1−2 часа. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В настоящее время задержаны такие поезда:

  • № 150 Ходоров — Полтава (+1.02);
  • №½ Ходоров — Константиновка (+0.52);
  • № 137 Сватово — Хмельницкий (+1.04);
  • № 19/20 Попасная — Киев (ожидается на +0.20)
  • № 712 Киев — Константиновка (из Киева +0.20).

Пригородные поезда:


  • № 6902 Киев — Нежин (+0.52)
  • № 6804 Киев — Яготы (+0.53)
  • № 6901 Нежин — Киев (+1.13).

Прогноз на восстановление кабеля и нормализации движения — до двух часов, — отмечают в госкомпании.

Напомним, в Одесской области в 2013 году пенсионер разобрал железнодорожную сигнализацию, чтобы сдать в металлолом. Выход из строя этой сигнализации приводит к ложной занятости участка железной дороги.

Источник: Ракурс


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