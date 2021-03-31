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Кража кабеля остановила поезда «Укрзализныци», фото: «Конкурент»
«Укрзализныця» остановила восемь поездов из-за кражи кабеля (СПИСОК)https://racurs.ua/n152530-ukrzaliznycya-ostanovila-vosem-poezdov-iz-za-kraji-kabelya-spisok.htmlРакурс
«Укрзализныця» сообщила о задержке ряда поездов из-за кражи электрокабеля, которая привела к закрытому светофору на станции Дарница.
В результате поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по станции, направляются с отставанием от графика на 1−2 часа. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
В настоящее время задержаны такие поезда:
- № 150 Ходоров — Полтава (+1.02);
- №½ Ходоров — Константиновка (+0.52);
- № 137 Сватово — Хмельницкий (+1.04);
- № 19/20 Попасная — Киев (ожидается на +0.20)
- № 712 Киев — Константиновка (из Киева +0.20).
Пригородные поезда:
- № 6902 Киев — Нежин (+0.52)
- № 6804 Киев — Яготы (+0.53)
- № 6901 Нежин — Киев (+1.13).
Прогноз на восстановление кабеля и нормализации движения — до двух часов, — отмечают в госкомпании.
Напомним, в Одесской области в 2013 году пенсионер разобрал железнодорожную сигнализацию, чтобы сдать в металлолом. Выход из строя этой сигнализации приводит к ложной занятости участка железной дороги.
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