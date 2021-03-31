Вакцина от коронавируса. Фото: https://itc.ua/

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Украинское правительство получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX.

Мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня, — сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Мокрик по живому» на hromadske.

Вскоре по COVAX Украина должна получить 117 тыс. доз Pfizer, однако Ляшко отказался называть конкретную дату. По его словам, технически уже все решено и будет зависеть от того, когда ЮНИСЕФ привезет вакцину в Украину.

Главный санврач также рассказал, что поставка вакцины из Индии временно остановлена.

Covishield мы получили 500 тыс. По контракту до конца марта должно было прийти еще миллион доз. Затем следующие 500 тыс. доз и еще 1 млн. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы — в рамках механизма COVAX, — сказал Ляшко.

Речь идет о той же вакцине AstraZeneca, которую производят в Южной Корее. К концу мая Украина должна получить 1,7 млн доз этой вакцины, первую партию в 360 тыс. уже готовы отгрузить. Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине.

Никак не может подать документы. Процедура у нас простая, просто нужно подать документы, но есть какие-то определенные бюрократические вещи этой компании, —пояснил санврач.

Также Ляшко напомнил, что Украина уже заключила контракт на поставку 2 млн доз вакцины от китайской компании Sinovac.

Первая поставка в 215 тыс. доз уже пришла, остальные ожидаем следующими траншами. Эти 215 тыс. доз проходят сейчас лабораторный контроль и, надеемся, в ближайшее время вакцина будет допущена к реализации, — уточнил он.

Напомним, эксперты подсчитали сроки завершения COVID-вакцинации всех желающих украинцев.