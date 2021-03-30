В Украине возможно делать 150 тыс. прививок от COVID-19 в день. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/n152481-sroki-zaversheniya-covid-vakcinacii-vseh-jelauschih-ukraincev-podschitali-eksperty.html

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Украинская система здравоохранения позволяет делать 150 тыс. прививок от COVID-19 в день.

Это возможно будет делать при условии наличия вакцин от коронавируса. Об этом 30 марта заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время программы «Обратный отсчет» на канале «UA:Первый».

Наши сделанные на основе дорожной карты вакцинации подсчеты показывают, что в день система способна делать около 150 тыс. прививок, однако это когда мы говорим о наличии вакцин, — отметил специалист.



Эксперты подсчитали, что результаты исследования свидетельствуют о том, что Украина могла бы вакцинировать всех желающих граждан за период от 7 до 13 месяцев. От 7 до 12 месяцев необходимо именно на то, чтобы все желающие получить по крайней мере одну дозу из двух необходимых. По информации различных источников, от 39% до 65% населения Украины готово вакцинироваться. Это от 15 до 25 млн человек.

Напомним, массовая вакцинация в Украине проводится крайне медленно. Например, 28 марта по всей стране прививки получили 1 тыс. 585 человек. При этом в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях не было сделано ни одной прививки. В Кировоградской области сделали лишь 10 уколов.