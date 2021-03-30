Дом любовницы. Фото: УП

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снял арест с дома сожительницы президента-беглеца Виктора Януковича.

Причиной для этого послужила нехватка доказательств о владения этим домом Януковичем. Об этом сообщает «Судебный репортер».





Сообщается, что речь идет о доме Любви Полежай площадью 417 кв. м. в селе Новые Петровцы у «Межигорья», который арестовали еще шесть лет назад — в феврале 2015 года.

Тогда суд руководствовался информацией Службы безопасности Украины, согласно которой Полежай является якобы сожительницей Виктора Януковича. Также сообщалось, что имущество или принадлежит самому Януковичу, или было приобретено за его средства. Отметим, что Полежай получила свидетельство о праве собственности на дом 24 декабря 2013 года, то есть в период совершения инкриминируемых Януковичу преступлений.

Адвокат возможной сожительницы Януковича утверждает, что в тексте постановления нет никаких намеков на исследование факта нахождения этого имущества в общей собственности. В частности, в документе не приведено ни одного подтверждения того, что этот дом принадлежал Виктору Януковичу.

ВАКС с этими доводами согласился, ведь в 2015 году Печерский суд действительно не делал таких исследований. Поэтому арест пришлось отменить.

Напомним, ранее мы сообщали, что государственная измена была инкриминируема бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову за харьковские соглашения. Расследование установило, что условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.