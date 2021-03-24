Азаров. Фото: Ліга

https://racurs.ua/n152230-harkovskie-soglasheniya-gbr-zapodozrila-azarova-v-gosudarstvennoy-izmene.html

Ракурс

Государственная измена была инкриминирована бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову из-за харьковских соглашений.

Расследование установило, что условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Понимая последствия подписания указанного соглашения для Украины, бывший премьер-министр Николай Азаров выполнил свою роль в совершении преступления, а именно — обеспечил согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц и способствовал реализации интересов РФ, — заявляют в ГБР.

Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях бывшего премьер-министра в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией. Указанные действия совершались по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, который сейчас скрывается от органов досудебного расследования в другом государстве.

Согласно действующему законодательству, подозрение направлено Николаю Азарову по последнему известному месту жительства.

Напомним, ранее мы сообщали, что харьковские соглашения о пребывании Черноморского флота России на территории Украины начала расследовать Служба безопасности Украины (СБУ). Досудебное расследование начали в отношении должностных лиц по факту государственной измены в период с 2008 по 2010 годы.