Азаров. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n152230-harkivski-ugody-dbr-zapidozryla-azarova-v-derjavniy-zradi.html

Ракурс

Державна зрада була інкримінована колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову через харківські угоди.

Розслідування встановило, що умови угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав’язані тодішнім президентом Росії Дмитром Медвєдєвим. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Розуміючи наслідки підписання вказаної угоди для України, колишній прем'єр-міністр Микола Азаров виконав свою роль у вчиненні злочину, а саме — забезпечив погодження проекту документів з боку відповідних посадових осіб та сприяв реалізації інтересів РФ, — заявляють у ДБР.

Слідство дістало оригінали документів, які свідчать про свідомі дії колишнього прем'єр-міністра на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. Надалі це призвело до окупації Криму Російською Федерацією. Зазначені дії вчинялись за попередньою змовою групою осіб з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, який наразі переховується від органу досудового розслідування в іншій державі.

Відповідно до чинного законодавства, підозра надіслана Миколі Азарову за останнім відомим місцем його проживання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що харківські угоди щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України почала розслідувати Служба безпеки України (СБУ). Досудове розслідування розпочали щодо посадовців за фактом державної зради у період з 2008 по 2010 роки.