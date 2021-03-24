У світі розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото: «Вести»

https://racurs.ua/ua/n152229-nimechchyna-zaklykaie-ievrokomisiu-zakupyty-rosiysku-vakcynu-vid-koronavirusu.html

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Німеччина закликає Єврокомісію розпочати спільні закупівлі для країн Європейського союзу російської вакцини від коронавірусної хвороби «Спутник V».

Про це сьогодні, 24 березня, під час брифінгу в Берліні заявив офіційний представник уряду Німеччини, повідомляє видання Politico.

Ми попросили Комісію розпочати процедуру закупівель для «Спутник V», — зазначив чиновник. — Зараз ми бачимо, що Комісія перебуває у процесі запуску цієї процедури.

Чиновник додав, що Єврокомісія спочатку має дізнатися думку столиць країн Євросоюзу, щоб побачити, які з них зацікавлені у закупівлі російської вакцини, перш ніж розпочинати переговори щодо її закупівлі.

Після врегулювання цього контракту країни ЄС можуть потенційно купувати дози Sputnik за контрактом ЄС, заявив німецький чиновник.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на початку цього місяця отримало перший набір даних щодо «Спутник V». В організації нещодавно заявили, що готуються інспектувати місця в Росії, де виробляється ця вакцина. Проте, коли саме рішення щодо «Спутник V» буде ухвалене, наразі не відомо.

Німецький чиновник заявив, що перші кроки процедури закупівель ЄС можуть розпочатися тим часом.

Ми вважаємо, що цей процес може розпочатися зараз, поки (розгляд регулюючими органами — ред.) все ще триває, — наголосив він.

Нагадаємо, у Єврокомісії нещодавно заявили, що вакцина «Спутник V» не потрібна Брюсселю.