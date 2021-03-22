ЄС абсолютно не потребує «Спутника V» — єврокомісар

https://racurs.ua/ua/n152061-ies-absolutno-ne-potrebuie-sputnyka-v-ievrokomisar.html

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Вакцина «Спутник V» російського виробництва не потрібна Брюсселю. Таку думку висловив єврокомісар Т'єррі Бретон. За його словами, Європа зможе досягти колективного імунітету до коронавірусу до середини літа.

Нам абсолютно не потрібен «Спутник V». Сьогодні ми, безумовно, маємо можливість поставити 300−350 млн доз до кінця червня, а значить, на 14 липня ми зможемо досягти колективного імунітету в Європі, — цитує Бретона DW.

Бретон переконаний, що пріоритет повинен бути відданий для продукції європейського виробництва. Москва у відповідь звинуватила єврокомісара в упередженості. Водночас сам європейський чиновник не виключив допомоги РФ у виробництві вакцини в разі потреби.

Комісар Т'єррі Бретон явно упереджено ставиться до вакцини «Спутник V» тільки тому, що вона — російська. Він ігнорує, «що ця вакцина має більш високу ефективність і кращі показники безпеки, аніж деякі інші вакцини, схвалені в ЄС», — заявили в Twitter виробники «Спутника».

Нагадаємо, раніше в скандал через російську вакцину потрапив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, який вирішив придбати «Спутник». Він заявив про готовність залишити свій пост заради збереження правлячої коаліції і розв’язання політичної кризи в країні.