ЕС не нуждается в «Спутнике V» — еврокомиссар

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Вакцина «Спутник V» российского производства не нужна Брюсселю. Такое мнение высказал еврокомиссар Тьерри Бретон. По его словам, Европа сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к середине лета.

Нам совершенно не нужен «Спутник V». Сегодня мы, безусловно, имеем возможность поставить 300−350 млн доз к концу июня, а значит, к 14 июля мы сможем достичь коллективного иммунитета в Европе, — цитирует Бретона DW.

Бретон убежден, что приоритет должен быть отдан европейской продукции. Москва в ответ обвинила еврокомиссара в предвзятости. В свою очередь европейский чиновник не исключил помощи РФ в производстве вакцины в случае необходимости.

Комиссар Тьерри Бретон явно предвзято относится к вакцине «Спутник V» только потому, что она — российская. Он игнорирует, «что эта вакцина имеет более высокую эффективность и лучшие показатели безопасности, чем некоторые другие вакцины, одобренные в ЕС», — заявили в Twitter производители «Спутника».

Напомним, ранее в скандал из-за российской вакцины попал премьер-министр Словакии Игор Матович, который решил приобрести «Спутник». Он заявил о готовности покинуть свой пост ради сохранения правящей коалиции и разрешения политического кризиса в стране.