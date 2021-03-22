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В ДТП в Польше попал еще один украинский автобус, есть жертвы

В ДТП в Польше попал еще один украинский автобус, есть жертвы (ФОТО)

22 мар 2021, 08:53
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ДТП в Польше произошло с еще одним украинским автобусом, в котором находилось 10 человек, в том числе двое водителей. Все — граждане Украины. В результате аварии один человек погиб на месте, еще четыре попали в больницы.

Пассажирский автобус после полуночи по киевскому времени в понедельник, 22 марта, попал в автокатастрофу в Подкарпатском воеводстве на юге соседней страны. Об этом сообщил пресс-секретарь пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцин Бетлея, пишет tvn24.

ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус / tvn24

ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус / tvn24

Предварительно известно, что автобус наехал на отбойник на конце съезда в пункт обслуживания пассажиров «Кашице» и перевернулся в кювет. Автомагистраль A4 в месте ДТП заблокирована. Там работали десятки спасателей, медиков и полицейских.

Напомним, 6 марта примерно на том же месте и в то же время суток еще один украинский автобус, которым путешествовали 57 человек, попал в аварию. Тогда погибли пять украинцев, 35 получили травмы. В больницах воеводства до сих пор находятся шесть пострадавших, два — в критическом состоянии.

ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус / tvn24


ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус / tvn24

ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус / tvn24


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