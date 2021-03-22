В ДТП у Польщі потрапив ще один український автобус, є жертви

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ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус, в якому перебувало 10 осіб, зокрема й двоє водіїв. Усі — громадяни України. Внаслідок аварії одна особа загинула на місці, ще четверо потрапили до лікарень.

Пасажирський автобус після опівночі за київським часом у понеділок потрапив в автокатастрофу в Підкарпатському воєводстві на півдні сусідньої країни. Про це повідомив речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея, пише tvn24.

Попередньо відомо, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів «Кашице» і перекинувся у придорожній яр. Автомагістраль A4 у місці ДТП заблокована. На місці працювали десятки рятувальників, медиків та поліцейських.

Нагадаємо, 6 березня приблизно на тому ж місці і у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, зазнав аварії. Тоді загинуло п’ятеро українців, 35 дістали травми. У лікарнях воєводства досі перебувають шестеро потерпілих, двоє - у критичному стані.