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В ДТП у Польщі потрапив ще один український автобус, є жертви

В ДТП у Польщі потрапив ще один український автобус, є жертви (ФОТО)

22 бер 2021, 08:53
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ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус, в якому перебувало 10 осіб, зокрема й двоє водіїв. Усі — громадяни України. Внаслідок аварії одна особа загинула на місці, ще четверо потрапили до лікарень.

Пасажирський автобус після опівночі за київським часом у понеділок потрапив в автокатастрофу в Підкарпатському воєводстві на півдні сусідньої країни. Про це повідомив речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея, пише tvn24.

ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус / tvn24

ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус / tvn24

Попередньо відомо, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів «Кашице» і перекинувся у придорожній яр. Автомагістраль A4 у місці ДТП заблокована. На місці працювали десятки рятувальників, медиків та поліцейських.

Нагадаємо, 6 березня приблизно на тому ж місці і у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, зазнав аварії. Тоді загинуло п’ятеро українців, 35 дістали травми. У лікарнях воєводства досі перебувають шестеро потерпілих, двоє - у критичному стані.

ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус / tvn24


ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус / tvn24

ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус / tvn24


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