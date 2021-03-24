В мире началась вакцинация от коронавируса, фото: «Вести»

https://racurs.ua/n152229-germaniya-prizyvaet-evrokomissiu-zakupit-rossiyskuu-vakcinu-ot-koronavirusa.html

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Германия призывает Еврокомиссию начать совместные закупки для стран Европейского союза российской вакцины от коронавирусной болезни «Спутник V».

Об этом сегодня, 24 марта, во время брифинга в Берлине заявил официальный представитель правительства Германии, сообщает издание Politico.

Мы попросили Комиссию начать процедуру закупок для «Спутник V», — отметил чиновник. — Сейчас мы видим, что Комиссия находится в процессе запуска этой процедуры.

Чиновник добавил, что Еврокомиссия сначала должна узнать мнение столиц стран Евросоюза, чтобы увидеть, какие из них заинтересованы в закупке российской вакцины, прежде чем начинать переговоры по ее закупке.

После урегулирования этого контракта страны ЕС могут потенциально покупать дозы Sputnik по контракту ЕС, заявил немецкий чиновник.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в начале этого месяца получило первый набор данных по «Спутник V». В организации недавно заявили, что готовятся инспектировать места в России, где производится эта вакцина. Однако, когда именно решение относительно «Спутник V» будет принято, пока не известно.

Немецкий чиновник заявил, что первые шаги процедуры закупок ЕС могут начаться в это время.

Мы считаем, что этот процесс может начаться сейчас, пока (рассмотрение регулирующими органами — ред.) все еще продолжается, — подчеркнул он.

Напомним, в Еврокомиссии недавно заявили, что вакцина «Спутник V» не нужна Брюсселю.